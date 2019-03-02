2019-03-02T10:26:03+03:00
Общество

На Кубани птицефабрику оштрафовали из-за бездомной кошки

Животное на территории предприятия обнаружили проверяющие
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Плановая проверка предприятия закончилась крупным штрафом. Нарушения действующего ветеринарного законодательства нашли сотрудники регионального Россельхознадзора на «Новомышастовской птицефабрике» в Красноармейском районе.

- На фабрике пересекаются дороги, используемых для вывоза помета и отходов с дорогами для подвоза кормов, транспортировки яиц и цыплят, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. - А в одном из производственных корпусов на окне не установлена сетка, которая должна изолировать помещение от диких птиц.

Кроме того, проверяющие заметили бездомную кошку, которая разгуливала на территории фабрики.

- Подобное хозяйствование создает угрозу заноса на предприятие инфекционных заболеваний, таких как грипп, сальмонеллез, болезнь Ньюкасла, - добавляют в ведомстве.

За нарушения руководство предприятия оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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