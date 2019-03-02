2019-03-02T08:24:09+03:00
Общество

В краснодарских школах и детсадах установят видеорегистраторы

На это потратят 2,8 миллиона рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В образовательных заведениях города установят видеорегистраторы. Появятся они в 90 школах, 171 детском саду и 27 организациях допобразования. На эти работы, которые по планам завершатся до конца марта, выделят 2,8 миллиона рублей.

Задача таких приборов с функцией записи - удерживать школьников от шалостей. Кроме того, видео могут помочь полицейским – например, в случае школьных краж.

- Также необходимо строго контролировать работу сотрудников ЧОП, которые охраняют учреждения образования, сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

По данным администрации, все учреждения своевременно заключили договоры с ЧОПами, входящими в ассоциацию казачьих частных охранных предприятий. На всех зданиях установили автоматические пожарные сигнализации и голосовые системы оповещения, а также «тревожные кнопки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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