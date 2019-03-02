В краснодарских школах и детсадах установят видеорегистраторы
В образовательных заведениях города установят видеорегистраторы. Появятся они в 90 школах, 171 детском саду и 27 организациях допобразования. На эти работы, которые по планам завершатся до конца марта, выделят 2,8 миллиона рублей.
Задача таких приборов с функцией записи - удерживать школьников от шалостей. Кроме того, видео могут помочь полицейским – например, в случае школьных краж.
- Также необходимо строго контролировать работу сотрудников ЧОП, которые охраняют учреждения образования, сказал заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.
По данным администрации, все учреждения своевременно заключили договоры с ЧОПами, входящими в ассоциацию казачьих частных охранных предприятий. На всех зданиях установили автоматические пожарные сигнализации и голосовые системы оповещения, а также «тревожные кнопки».
ИСТОЧНИК KP.RU