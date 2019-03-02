2019-03-02T12:06:36+03:00
Общество

В Краснодаре сквозной проезд по улице Васнецова закроют до 14 июля

Здесь будут менять коллектор
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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С 14 марта краснодарских автомобилистов ждут корректировки. На улице Васнецова от Селезнева до Северной закроют движение автомобилей. Это связано с реконструкцией канализационного коллектора, который обслуживает юго-восточную часть Краснодара, в том числе, Гидрострой и Пашковский район.

Специалисты сначала смонтируют новый коллектор, потом проведут его «врезку» в существующие сети.

- Будет вырыт котлован глубиной более четырех метров, где рабочие смонтируют коллектор, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Сами работы будут идти посередине проезжей части улицы Васнецова. Поэтому и появилась необходимость закрыть для движения сквозной проезд.

При этом в администрации говорят, что к частным домам и организациям подъехать будет возможно.

Сквозной проезд по улице Васнецова будет закрыт до 14 июля. Строительство пройдет в два этапа. Сначала техника зашумит на участке от Селезнева до Глинки, затем - от Глинки до Северной. Укладка коллектора на каждом из них займет примерно по 2 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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