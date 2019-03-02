В Красноармейском районе мужчине за кражу шести куриц грозит пять лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-02T12:58:05+03:00

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Полицейские Красноармейского района раскрыли кражу по горячим следам. У одной из жительниц из пристройки пропала домашняя птица. Оказалось, что преступник взломал замок на дверях сарая и украл куриц.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в течение часа задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя,- рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Злоумышленник находился недалеко от места совершения преступления.

В отделе полиции задержанный рассказал, что из сарая забрал шесть куриц и оставил их себе для разведения хозяйства.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчина заключен под стражу. Любителю курятины грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU