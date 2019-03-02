В Краснодаре 9 марта пройдет массовый забег для женщин
В кубанской столице в субботу, 9 марта, пройдет забег, приуроченный к Международному женскому дню. Устроят его главной улице города - Красной.
Представительницы прекрасного пола пробегут дистанцию 3 километра (20 минут легкого бега).
- Никаких рекордов, боли в мышцах и разочарований. Только улыбки и хорошее настроение говорят организаторы.
Поучаствовать в забеге могут женщины и девочки любого возраста. Всем участницам вручат яркую юбку-пачку.
- Кстати, вместе с жительницами города пробежит серебряный призер Олимпиады 2008 года по тяжелой атлетике, четырехкратная чемпионка Европы Марина Шаинова, - добавляют «КП» - Кубань» организаторы спортивного мероприятия.
На мероприятии запланирована развлекательная программа. Так что скучно точно не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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