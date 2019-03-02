В Краснодаре 9 марта пройдет массовый забег для женщин

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-02T13:51:14+03:00

Вместе с жительницами города пробежит серебряный призер Олимпиады 2008 года по тяжелой атлетике Марина Шаинова

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В кубанской столице в субботу, 9 марта, пройдет забег, приуроченный к Международному женскому дню. Устроят его главной улице города - Красной.

Представительницы прекрасного пола пробегут дистанцию 3 километра (20 минут легкого бега).

- Никаких рекордов, боли в мышцах и разочарований. Только улыбки и хорошее настроение говорят организаторы.

Поучаствовать в забеге могут женщины и девочки любого возраста. Всем участницам вручат яркую юбку-пачку.

- Кстати, вместе с жительницами города пробежит серебряный призер Олимпиады 2008 года по тяжелой атлетике, четырехкратная чемпионка Европы Марина Шаинова, - добавляют «КП» - Кубань» организаторы спортивного мероприятия.

На мероприятии запланирована развлекательная программа. Так что скучно точно не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU