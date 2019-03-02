На Кубани более 15 тысяч человек записались в народные дружины

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-02T15:56:27+03:00

В 2018 году они помогли задержать более 4 000 человек

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ДНД - добровольная народная дружина - хорошо забытое старое. Многие из нас еще помнят, как уставшие труженики заводов и фабрик патрулировали улицы города – охраняли покой и нервы советских граждан. Сегодня в дружины вступают симпатичные девушки и крепкие юноши - в основном студенты.

На территории Краснодарского края работают 316 дружин и 76 общественных объединений. Стать «внештатным сотрудником» может любой житель региона, которому здоровье позволяет следить за охраной общественного порядка.

Вот уже 12 лет неравнодушные люди помогают полиции и казакам. Вместе они дежурят на массовых мероприятиях, патрулируют улицы, парки, скверы и дворы.

- Численность добровольцев уже превышает 15 тысяч человек, – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - В 2018 году дружинники помогли выявить 17 500 правонарушений и задержать более четырех тысяч человек.

Кстати, дружинники следят и за исполнением «Детского закона». В прошлом году более 10 тысяч подростков, находящихся в позднее время без присмотра, они доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU