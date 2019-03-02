2019-03-02T15:56:27+03:00
Общество

На Кубани более 15 тысяч человек записались в народные дружины

В 2018 году они помогли задержать более 4 000 человек
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
Изменить размер текста:

ДНД - добровольная народная дружина - хорошо забытое старое. Многие из нас еще помнят, как уставшие труженики заводов и фабрик патрулировали улицы города – охраняли покой и нервы советских граждан. Сегодня в дружины вступают симпатичные девушки и крепкие юноши - в основном студенты.

На территории Краснодарского края работают 316 дружин и 76 общественных объединений. Стать «внештатным сотрудником» может любой житель региона, которому здоровье позволяет следить за охраной общественного порядка.

Вот уже 12 лет неравнодушные люди помогают полиции и казакам. Вместе они дежурят на массовых мероприятиях, патрулируют улицы, парки, скверы и дворы.

- Численность добровольцев уже превышает 15 тысяч человек, – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - В 2018 году дружинники помогли выявить 17 500 правонарушений и задержать более четырех тысяч человек.

Кстати, дружинники следят и за исполнением «Детского закона». В прошлом году более 10 тысяч подростков, находящихся в позднее время без присмотра, они доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре бойцы Росгвардии поймали вора в частном доме
«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» и отстоял третью строчку в таблице
Воспитанников Новороссийского казачьего кадетского корпуса кормили кашей из некачественной крупы
В Олимпийском парке Сочи пройдет Международный автомобильный фестиваль
В Краснодаре 9 марта пройдет массовый забег для женщин
В Красноармейском районе мужчине за кражу шести куриц грозит пять лет тюрьмы
В Краснодаре сквозной проезд по улице Васнецова закроют до 14 июля
На Кубани птицефабрику оштрафовали из-за бездомной кошки
Избили и ограбили: В Адыгее ищут молодых людей, забравших телефон у подростка
В краснодарских школах и детсадах установят видеорегистраторы
В Краснодаре с лестницы спустили 57-летнего мужчину
В Краснодаре продлят автобусные маршруты № 34 и 22
В Каневском районе легковушка протаранила КамАЗ
В Краснодаре в ночное время изменят схемы движения пяти трамваев
В Сочи запустят регулярные рейсы из Пскова
В Краснодаре на Садовой встали трамваи
Жители Кубани смогут бесплатно проверить зрение
В 2019 году на Кубани отремонтируют два вокзала
На Кубани инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах, обеспечат лестничными подъемниками
ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка»
В Белоглинском районе открыли мост