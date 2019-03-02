В Олимпийском парке Сочи пройдет Международный автомобильный фестиваль

СЕГОДНЯ 16:54 2019-03-02T16:55:14+03:00

Он запланирован с 18 по 21 июля

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В Сочи пройдет международный автомобильный фестиваль. Он продлится с 18 по 21 июля. Ожидается, что мероприятие, которое состоится в Олимпийском парке, посетят 150 тысяч человек.

- Все пришедшие на фестиваль смогут увидеть новейшие модели автомобилей, поучаствовать в тест-драйвах на гоночной трассе, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном минкурортов. - Кроме того, а можно посмотреть показательные заезды и парад ретро-автомобилей.

На площадках фестиваля откроется интерактивная детская зона. Звезды автоспорта для всех желающих будут проводить мастер-классы.

К слову, подобные автомобильные фестивали уже несколько лет проводятся в ЮАР и Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU