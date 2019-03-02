2019-03-02T17:15:02+03:00
Общество

Воспитанников Новороссийского казачьего кадетского корпуса кормили кашей из некачественной крупы

Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Ольга КРЫЛЬЦОВАФото: Ольга КРЫЛЬЦОВА
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Хороша каша, да не наша! Сотрудники краевого Россельхознадзора обнаружили, что в Новороссийском казачьем кадетском корпусе была некачественная крупа.

- Во время плановой проверки выяснилось, что учреждение закупило и использовало для питания учащихся гречневую крупу, несоответствующую требованиям ГОСТа по показателю «сорная примесь», в том числе «органическая примесь», - объяснили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

По словам специалистов, такая гречка не опасна для жизни и здоровья человека.

- Но все же не стоит забывать, что закупленная на государственные средства продукция оказалась низкого качества, - добавляют в ведомстве. - В этом случае законом определено, что такие пищевые продукты должны быть изъяты из оборота, что и было предписано кадетскому корпусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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