2019-03-02T18:30:53+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» и отстоял третью строчку в таблице

Матч закончился со счетом 79:67
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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В первом матче после паузы ФИБА «Локомотив-Кубань» встретился на домашней площадке с «Енисеем».

У «красно-зеленых» были проблемы в первых двух четвертях, но потом они добились заметного перевеса в оставшейся части встречи. В итоге матч закончился убедительной победой «Локо» - 79:67 (16:20, 15:10, 24:19, 24:18).

В составе победителей самыми результативными стали тяжелый форвард Джауан Джонсон и легкий форвард Дорелл Райт, набравшие по 14 очков, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе клуба.

По итогам игры «красно-зеленые» набрали 31 очко и расположились на третьей строчке в турнирной таблице. А их соперник занимает лишь 10-е место - у них 23 балла.

В следующем матче Единой лиги «Локомотив» сыграет против «Цмоки-Минск». Игра пройдет 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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