В Краснодаре бойцы Росгвардии поймали вора в частном доме
В краевом центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодарскому краю поймали домушника. 39-летний мужчина незаконно проник в частный дом.
В тот самый момент, когда вор оказался внутри, сработала тревожная сигнализация. Пока он искал ценные вещи в комодах и шкафах, наряд выехал к дому. Для этого им потребовалось всего две минуты.
- Увидев росгвардейцев, злоумышленник попытался скрыться через окно, но не успел - его поймали, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.
Как выяснилось, мужчина проник в дом, разбив оконное стекло.
Сам задержанный оказался ранее судимым.
- Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским, - добавляют в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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