В Краснодаре бойцы Росгвардии поймали вора в частном доме

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-02T18:46:38+03:00

Его застали врасплох на месте преступления

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В краевом центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодарскому краю поймали домушника. 39-летний мужчина незаконно проник в частный дом.

В тот самый момент, когда вор оказался внутри, сработала тревожная сигнализация. Пока он искал ценные вещи в комодах и шкафах, наряд выехал к дому. Для этого им потребовалось всего две минуты.

- Увидев росгвардейцев, злоумышленник попытался скрыться через окно, но не успел - его поймали, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина проник в дом, разбив оконное стекло.

Сам задержанный оказался ранее судимым.

- Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским, - добавляют в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU