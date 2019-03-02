2019-03-02T19:48:35+03:00
Происшествия

В Сочи снова прогнозируют непогоду

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Все сочинские службы уже перевели в режим повышенной готовности.Все сочинские службы уже перевели в режим повышенной готовности.
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В Сочи весна пока не торопится - в городе-курорте вновь готовятся к капризам природы.

- По прогнозам синоптиков, ночью 2 марта и утром 3 марта на территории курорта в прибрежной зоне ожидается дождь со снегом и мокрый снег, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - В прибрежной и горной зонах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.

Внимательными советуют быть и автомобилистам. На дорогах прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров, возможна гололедица.

Все сочинские службы уже перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Также напомним, что спасатели продлили экстренное предупреждение по лавиноопасности до вечера 4 марта. В горах Краснодарского края на высоте 1 500 метров, а в горах Сочи - выше тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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