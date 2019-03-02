В Сочи снова прогнозируют непогоду
В Сочи весна пока не торопится - в городе-курорте вновь готовятся к капризам природы.
- По прогнозам синоптиков, ночью 2 марта и утром 3 марта на территории курорта в прибрежной зоне ожидается дождь со снегом и мокрый снег, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации. - В прибрежной и горной зонах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья.
Внимательными советуют быть и автомобилистам. На дорогах прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров, возможна гололедица.
Все сочинские службы уже перевели в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
Также напомним, что спасатели продлили экстренное предупреждение по лавиноопасности до вечера 4 марта. В горах Краснодарского края на высоте 1 500 метров, а в горах Сочи - выше тысячи метров.
ИСТОЧНИК KP.RU