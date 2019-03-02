2019-03-02T21:01:58+03:00
Досуг

В горах Сочи выступят Little Big и Ленинград

На курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль Live Fest Summer
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: организаторов фестиваля.Фото: организаторов фестиваля.
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Ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer’19 вновь пройдет на курорте «Роза Хутор».

- В этом году у Live Fest новая уникальная горная площадка. У нас теперь гораздо больше места, чем раньше, и если вы решите проводить с нами 24 часа в сутки - милости просим, - рассказывают организаторы мероприятия. - Места в палаточном городке хватит всем. Есть и традиционный вариант проживания - отель, шаттл до фестивального поля и удобные парковки.

На главной сцене, которую установят в горах на отметке 960 метров, выступят самые яркие персоны современной музыкальной индустрии.

Первыми хедлайнерами мероприятия станут «Ленинград» и Little Big. Вместе с ними приедут Ира Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, и группа «Хлеб».

Фестиваль продлится с 16 по 18 августа. Стоимость билетов от 1200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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