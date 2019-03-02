В Краснодаре потушили пожар в частном доме на Буденного

СЕГОДНЯ 22:31 2019-03-02T22:34:32+03:00

В ЧП никто не пострадал [фото]

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Происшествие случилось вечером в субботу, 2 марта. Огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме на улице Буденного в Краснодаре. Очевидцы, увидевшие дым, вызвали пожарных.

- В 21:08 на место прибыли первые подразделения, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - По примерным подсчетам, площадь пожара - 100 квадратных метров. В тушении задействовали 20 человек и шесть спецмашин.

Фото: instagram.com/motochipndale

В 21:34 огонь локализовали, в 21:54 - пожар полностью потушили.

- Погибших и пострадавших нет. Сгоревший дом был нежилым, - поясняют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU