В Краснодаре потушили пожар в частном доме на Буденного
Происшествие случилось вечером в субботу, 2 марта. Огонь вспыхнул в одноэтажном частном доме на улице Буденного в Краснодаре. Очевидцы, увидевшие дым, вызвали пожарных.
- В 21:08 на место прибыли первые подразделения, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - По примерным подсчетам, площадь пожара - 100 квадратных метров. В тушении задействовали 20 человек и шесть спецмашин.
Фото: instagram.com/motochipndale
В 21:34 огонь локализовали, в 21:54 - пожар полностью потушили.
- Погибших и пострадавших нет. Сгоревший дом был нежилым, - поясняют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Что стало причиной пожара предстоит выяснить специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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