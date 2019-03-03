В Сочи стартует открытый чемпионат Краснодарского края по керлингу
В олимпийском парке Сочи с 4 по 8 марта состоится открытое первенство Краснодарского края по керлингу. Соревнования примет арена «Ледяной куб», построенная к Играм-2014. Сюда съедутся около 70 спортсменов в возрасте до 22 лет.
– Статус открытого турнира позволяет бороться за награды не только кубанским спортсменам, но и керлингистам из других субъектов РФ. Так, в этом году на сочинский лед выйдут представители Самарской и Иркутской областей, – отметили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.
По результатам первенства региона будет определена сборная Кубани, которая будет представлять край в национальном первенстве. Чемпионат России так же пройдет в «Ледяном кубе» в третьей декаде апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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