В Краснодаре стартовал школьный баскетбольный турнир NBA

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-03T10:26:32+03:00

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Почувствовать себя звездой мирового баскетбола как Стеф Карри или Леброн Джеймс может каждый краснодарский школьник. В краевом центре стартовал проект для юных любителей спорта - Junior NBA.

Это официальная международная молодежная программа самой сильной лиги планеты НБА, которая работает в 60 странах мира. Школьники изучают базовые навыки баскетбола, развивают лидерские качества и командный дух.

В Краснодаре спортивно-образовательный проект проводят ПБК «Локомотив-Кубань» и краевая федерация баскетбола.

- Команды 30 общеобразовательных школ города вступили в борьбу за право принять участие в Суперфинале, который пройдет 15 апреля во Дворце спорта «Олимп». В течение восьми недель команды сыграют круговые турниры в рамках своих дивизионов, организованных по территориальному принципу. Лучшие из них примут участие в играх плей-офф, - сообщают в пресс-службе «Локо».

Команды школьников носят названия настоящих клубов НБА и играют в их официальной форме. Интересно, что в составе обязательно должны быть как минимум две девочки.

- Здорово, что у ребят появилась возможность принять участие в столь масштабном турнире и ощутить сопричастность с самой успешной спортивной лигой мира. Junior NBA поможет сформировать у ребят привычку к здоровому образу жизни и, конечно, привить им любовь к баскетболу на всю жизнь, - говорит президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

ИСТОЧНИК KP.RU