В Краснодаре стартовал школьный баскетбольный турнир NBA
Почувствовать себя звездой мирового баскетбола как Стеф Карри или Леброн Джеймс может каждый краснодарский школьник. В краевом центре стартовал проект для юных любителей спорта - Junior NBA.
Это официальная международная молодежная программа самой сильной лиги планеты НБА, которая работает в 60 странах мира. Школьники изучают базовые навыки баскетбола, развивают лидерские качества и командный дух.
В Краснодаре спортивно-образовательный проект проводят ПБК «Локомотив-Кубань» и краевая федерация баскетбола.
- Команды 30 общеобразовательных школ города вступили в борьбу за право принять участие в Суперфинале, который пройдет 15 апреля во Дворце спорта «Олимп». В течение восьми недель команды сыграют круговые турниры в рамках своих дивизионов, организованных по территориальному принципу. Лучшие из них примут участие в играх плей-офф, - сообщают в пресс-службе «Локо».
Команды школьников носят названия настоящих клубов НБА и играют в их официальной форме. Интересно, что в составе обязательно должны быть как минимум две девочки.
- Здорово, что у ребят появилась возможность принять участие в столь масштабном турнире и ощутить сопричастность с самой успешной спортивной лигой мира. Junior NBA поможет сформировать у ребят привычку к здоровому образу жизни и, конечно, привить им любовь к баскетболу на всю жизнь, - говорит президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ПБК "Локомотив-Кубань"»