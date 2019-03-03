Жителей Новороссийска испугала тигрица, гуляющая по пляжу

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-03T11:37:02+03:00

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Бурное обсуждение в соцсетях вызвали фотографии тигрицы, которую выгуливали на поводке на пляже в поселке Алексино Новороссийска. Жители города-героя стали обвинять хозяев животного в том, что они подвергают окружающих опасности. Некоторые обещали обратиться в полицию и прокуратуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695096" frameborder="0"></iframe> Тигра выгуливают в Новороссийске.

- Как оказалось, я необразованная, неадекватная девушка гуляющая с тигром на поводке в людном месте подвергающая всех опасности. Только вот и людей там не было, и тигра я не держала, но кому это интересно. Главное всю желчь вылить на незнакомого человека. Кричать что они не хотят жить в зоопарке, пытаясь угрожать, тыкать прокуратурой. Что мы мучаем Аврору. Даже какие то «зоопсихологи» нашлись, тыкали законом совершенно не зная его. До сих пор не могу понять откуда в людях столько злости и зависти? – написала в инстаграм Наталья, чьи фотографии с пляжа вызвали резонанс (орфография и пунктуация сохранены).

Выяснилось, что тигрица Аврора уже больше года живет у Ильи Горячева. Молодой человек взял больного рахитом котенка в одном из зоопарков и поселил в своей квартире в Пензе. Теперь же хищник живет в своем вольере у частного дома. Хозяин животного уверяет, что Аврора содержится без нарушений законов.

- Свою голову не поставишь, и никого в чем не убедишь. Давайте перестанем завидовать, писать непонятные комментарии с обвинениями. Если вы не разбираетесь в каких-то вещах, то я и кот в этом не виноваты. Это ваши личные проблемы – незнание законов и зоопсихологии. Сомневаюсь, что у вас есть опыт общения с хищниками. Просто будьте добрее к окружающим, - обратился к возмущенным новороссийцам Илья Горячев.

ИСТОЧНИК KP.RU