СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-03T12:44:24+03:00

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В Сети появилось видео с очередным грубым нарушением правил дорожного движения водителем авто из свадебного кортежа. Инцидент произошел в Сочи на улице Пластунской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/695107" frameborder="0"></iframe> Дрифт в Сочи на улице Пластунской.

В Сочи машина из свадебного кортежа устроила дрифт на проезжей части На кадрах видно, как белая иномарка дрифтует посреди дороги через две сплошные линии, перекрыв движение. После нескольких оборотов, кортеж из дорогих авто продолжает движения, громко сигналя.

В полиции уже изучают распространяющиеся кадры. К сожалению, подобное пренебрежение правилами дорожного движения явление не редкое. В декабре прошлого года в районе Олимпийского парка несколько иномарок также устроили дрифт, перекрыв дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU