В Краснодаре на улице Морской вместо торгового центра останется сквер

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-03T13:40:03+03:00

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Строительства торгово-делового центра на месте сквера у пересечения улиц Морской и Дзержинского в Краснодаре не будет. Городской департамент архитектуры и градостроительства закрепил за участком только один вид разрешенного использования – это зона зеленых насаждений общего пользования.

Участок площадью 570 квадратных метров находился в аренде у частной компании, которая планировала здесь построить торговый центр, но договор расторгли по соглашению сторон. Теперь зеленую зону передадут управлению коммунального хозяйства и благоустройства для организации полноценной зоны отдыха для горожаню

— В Краснодаре продолжается планомерная работа по возвращению муниципалитету земельных участков и закреплению статуса зеленых зон там, где в прежние годы территории были предоставлены в аренду или проданы. Это позволит их сохранить и создать современные и комфортные места отдыха для горожан. Участок на пересечении улиц Морской и им. Дзержинского раньше находился в аренде и предназначался под строительство торгово-делового центра. Теперь он возвращен в муниципальную собственность и закреплен его статус — зона зеленых насаждений общего пользования, — рассказала директор МКУ «Управление земельных отношений» Надежда Панаетова.

ИСТОЧНИК KP.RU