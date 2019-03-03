Гастрономические достопримечательности Кубани нанесут на Google-карты
Краснодарский край стал участником проекта «Гастрономическая карта России». Во время подготовки проекта был создан фотобанк с объектами эногастрономического и агротуризма региона. В ближайшее время он будет доступен всем желающим.
– У туристов должна быть возможность буквально в пару кликов на смартфоне построить маршрут путешествия, найти объект или место, где можно купить сувениры. Доступность такой информации – один из критериев комфортного отдыха и высококачественного сервиса, – подчеркнула министр курортов края Светлана Балаева.
Сегодня на Кубани свыше 35 предприятий туриндустрии специализируются на эногастрономическом туризме. Все их можно найти на Google-картах по запросу «Гастрономическая карта России».
Кроме того, в этом году выйдет навигатор по ресторанам, где представлены блюда региональной кухни, а также фермерские хозяйства и магазины, в которых можно приобрести местную продукцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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