Гастрономические достопримечательности Кубани нанесут на Google-карты

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-03T14:42:06+03:00

Вся информация появится в Сети уже к летнему сезону

Изменить размер текста: A A

Краснодарский край стал участником проекта «Гастрономическая карта России». Во время подготовки проекта был создан фотобанк с объектами эногастрономического и агротуризма региона. В ближайшее время он будет доступен всем желающим.

– У туристов должна быть возможность буквально в пару кликов на смартфоне построить маршрут путешествия, найти объект или место, где можно купить сувениры. Доступность такой информации – один из критериев комфортного отдыха и высококачественного сервиса, – подчеркнула министр курортов края Светлана Балаева.

Сегодня на Кубани свыше 35 предприятий туриндустрии специализируются на эногастрономическом туризме. Все их можно найти на Google-картах по запросу «Гастрономическая карта России».

Кроме того, в этом году выйдет навигатор по ресторанам, где представлены блюда региональной кухни, а также фермерские хозяйства и магазины, в которых можно приобрести местную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU