2019-03-03T14:42:06+03:00
Туризм

Гастрономические достопримечательности Кубани нанесут на Google-карты

Вся информация появится в Сети уже к летнему сезону
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Краснодарский край стал участником проекта «Гастрономическая карта России». Во время подготовки проекта был создан фотобанк с объектами эногастрономического и агротуризма региона. В ближайшее время он будет доступен всем желающим.

– У туристов должна быть возможность буквально в пару кликов на смартфоне построить маршрут путешествия, найти объект или место, где можно купить сувениры. Доступность такой информации – один из критериев комфортного отдыха и высококачественного сервиса, – подчеркнула министр курортов края Светлана Балаева.

Сегодня на Кубани свыше 35 предприятий туриндустрии специализируются на эногастрономическом туризме. Все их можно найти на Google-картах по запросу «Гастрономическая карта России».

Кроме того, в этом году выйдет навигатор по ресторанам, где представлены блюда региональной кухни, а также фермерские хозяйства и магазины, в которых можно приобрести местную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курорты Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24