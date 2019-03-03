В Сочи полиция выдала машину сопровождения колонне автобусов с болельщиками ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-03T14:58:03+03:00

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Пять автобусов с болельщиками ФК «Ростов» провели несколько часов на въезде в Сочи. 3 марта на стадионе «Фишт» проходит матч их любимой команды против «Енисея» в рамках Российской премьер-лиги.

На посту в Магри колонну остановили для проверки документов, которая затянулась, и 250 болельщиков рисковали не успеть на матч. В полиции рассказали, что в итоге выдали машину сопровождения для ростовчан.

- На стационарном посту сотрудники полиции остановили несколько автобусов с футбольными болельщиками для проверки документов, по окончании которой им был выделен экипаж ДПС для сопровождения, во избежание опоздания на матч, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU