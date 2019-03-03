В Сочи полиция выдала машину сопровождения колонне автобусов с болельщиками ФК «Ростов»
Пять автобусов с болельщиками ФК «Ростов» провели несколько часов на въезде в Сочи. 3 марта на стадионе «Фишт» проходит матч их любимой команды против «Енисея» в рамках Российской премьер-лиги.
На посту в Магри колонну остановили для проверки документов, которая затянулась, и 250 болельщиков рисковали не успеть на матч. В полиции рассказали, что в итоге выдали машину сопровождения для ростовчан.
- На стационарном посту сотрудники полиции остановили несколько автобусов с футбольными болельщиками для проверки документов, по окончании которой им был выделен экипаж ДПС для сопровождения, во избежание опоздания на матч, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU