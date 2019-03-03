Жители краснодарской многоэтажки вызвали спасателей, почувствовав запах газа
Инцидент произошел в Юбилейном микрорайоне 2 марта. Жители одной из многоэтажек на улице Минской почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Примечательно, что дом не был газифицирован.
Прибывшие на место пожарные нашли источник запаха газа. В подвале на двухъярусных кроватях поселились около десяти гастарбайтеров из Средней Азии, которые подключили газовый баллон к старой газовой печке.
Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, каким образом иностранцы оказались в доме и были ли у них документы, разрешающие работу в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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