Жители краснодарской многоэтажки вызвали спасателей, почувствовав запах газа

СЕГОДНЯ 16:23 2019-03-03T16:23:36+03:00

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Инцидент произошел в Юбилейном микрорайоне 2 марта. Жители одной из многоэтажек на улице Минской почувствовали запах газа и вызвали спасателей. Примечательно, что дом не был газифицирован.

Прибывшие на место пожарные нашли источник запаха газа. В подвале на двухъярусных кроватях поселились около десяти гастарбайтеров из Средней Азии, которые подключили газовый баллон к старой газовой печке.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, каким образом иностранцы оказались в доме и были ли у них документы, разрешающие работу в России.

ИСТОЧНИК KP.RU