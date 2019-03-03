«Ростов» и «Енисей» сыграли вничью на стадионе «Фишт» в Сочи
Матч 18-тура РПЛ завершился со счетом 1:1
Ростовчане и красноярцы не смогли определить сильнейшего Фото: РПЛ
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В Сочи на стадионе «Фишт» прошел матч Российской Премьер-Лиги между красноярским «Енисеем» и «Ростовом. Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч был перенесен из Красноярска из-за Зимней Универсиады.
Бьёрн Сигурдарсон вывел ростовскую команду вперёд на 68-й минуте. Красноярцам удалось отыграться благодаря точному удару новичка команды Бабакара Сарра на 83-й минуте встречи.
На трибунах олимпийской арены собрались 5116 зрителей. После этой ничьей «Енисей» остался на последней строчке турнирной таблицы, а «Ростов» занимает седьмое место.
ИСТОЧНИК KP.RU
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