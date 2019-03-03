Гандболистки «Кубани» уступили датскому «Эсбьергу» в плей-офф еврокубка

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-03T17:49:53+03:00

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В четвертьфинале еврокубка гандболистки «Кубани» на домашней арене в Краснодаре принимали «Эсбьерг» из Дании, который называют главным фаворитом турнира.

Перед матчем фанаты «желто-зеленых» устроили шумный проход с пиротехникой и флагами в поддержку своей команды.

Игра для «Кубани» поначалу складывалась неплохо. Первую половину встречи краснодарские девушки смогли выиграть у грозного соперника – 15:14, но второй тайм начался с разгрома «желто-зеленых» редутов. Рывок датчанок 12:3 был нокаутирующим и как итог разгромное поражение – 24:37.

- Сегодня мы бились изо всех сил. Но похоже, что все силы и удачу оставили в первом тайме. Сегодня соперник был сильнее. Спасибо лучшим в мире болельщикам за невероятную поддержку! Через неделю будем биться в Дании. Будьте с нами! – пишет ГК «Кубань» на своей странице ВКонтакте.

Теперь 10 марта в Эсбьерге «Кубань» и «Эсбьерг» проведут ответный поединок.

ИСТОЧНИК KP.RU