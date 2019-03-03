2019-03-03T17:49:53+03:00
Спорт

Гандболистки «Кубани» уступили датскому «Эсбьергу» в плей-офф еврокубка

Матч завершился со счетом 24:37
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Ответный матч пройдет 10 марта в ДанииОтветный матч пройдет 10 марта в Дании
Изменить размер текста:

В четвертьфинале еврокубка гандболистки «Кубани» на домашней арене в Краснодаре принимали «Эсбьерг» из Дании, который называют главным фаворитом турнира.

Перед матчем фанаты «желто-зеленых» устроили шумный проход с пиротехникой и флагами в поддержку своей команды.

Игра для «Кубани» поначалу складывалась неплохо. Первую половину встречи краснодарские девушки смогли выиграть у грозного соперника – 15:14, но второй тайм начался с разгрома «желто-зеленых» редутов. Рывок датчанок 12:3 был нокаутирующим и как итог разгромное поражение – 24:37.

- Сегодня мы бились изо всех сил. Но похоже, что все силы и удачу оставили в первом тайме. Сегодня соперник был сильнее. Спасибо лучшим в мире болельщикам за невероятную поддержку! Через неделю будем биться в Дании. Будьте с нами! – пишет ГК «Кубань» на своей странице ВКонтакте.

Теперь 10 марта в Эсбьерге «Кубань» и «Эсбьерг» проведут ответный поединок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гандбольный клуб «Кубань»»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани завели уголовное дело за вождение мопеда в нетрезвом состоянии
«Ростов» и «Енисей» сыграли вничью на стадионе «Фишт» в Сочи
Жители краснодарской многоэтажки вызвали спасателей, почувствовав запах газа
В Сочи полиция выдала машину сопровождения колонне автобусов с болельщиками ФК «Ростов»
Гастрономические достопримечательности Кубани нанесут на Google-карты
В Краснодаре на улице Морской вместо торгового центра останется сквер
В Сочи машина из свадебного кортежа устроила дрифт на проезжей части
Жителей Новороссийска испугала тигрица, гуляющая по пляжу
В Краснодаре стартовал школьный баскетбольный турнир NBA
В Сочи стартует открытый чемпионат Краснодарского края по керлингу
В Краснодаре потушили пожар в частном доме на Буденного
В горах Сочи выступят Little Big и Ленинград
В Сочи снова прогнозируют непогоду
В Краснодаре бойцы Росгвардии поймали вора в частном доме
«Локомотив-Кубань» обыграл «Енисей» и отстоял третью строчку в таблице