Гандболистки «Кубани» уступили датскому «Эсбьергу» в плей-офф еврокубка
В четвертьфинале еврокубка гандболистки «Кубани» на домашней арене в Краснодаре принимали «Эсбьерг» из Дании, который называют главным фаворитом турнира.
Перед матчем фанаты «желто-зеленых» устроили шумный проход с пиротехникой и флагами в поддержку своей команды.
Игра для «Кубани» поначалу складывалась неплохо. Первую половину встречи краснодарские девушки смогли выиграть у грозного соперника – 15:14, но второй тайм начался с разгрома «желто-зеленых» редутов. Рывок датчанок 12:3 был нокаутирующим и как итог разгромное поражение – 24:37.
- Сегодня мы бились изо всех сил. Но похоже, что все силы и удачу оставили в первом тайме. Сегодня соперник был сильнее. Спасибо лучшим в мире болельщикам за невероятную поддержку! Через неделю будем биться в Дании. Будьте с нами! – пишет ГК «Кубань» на своей странице ВКонтакте.
Теперь 10 марта в Эсбьерге «Кубань» и «Эсбьерг» проведут ответный поединок.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Гандбольный клуб «Кубань»»