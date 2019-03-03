2019-03-03T18:22:27+03:00
Происшествия

На Кубани завели уголовное дело за вождение мопеда в нетрезвом состоянии

Мужчина ранее был лишен прав на два с половиной года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Усть-Лабинске сотрудники ДПС остановили водителя мопеда «Альфа». 36-летний водитель двухколесного транспорта был очень пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Проверка документов показала, что у мужчины не было прав. Решением суда он был лишен водительского удостоверения на два с половиной года за вождение в нетрезвом виде. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.

- В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Усть-Лабинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Максимальное наказание, которое грозит злостному нарушителю – два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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