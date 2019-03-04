СЕГОДНЯ 07:11 2019-03-04T07:23:53+03:00

В Краснодаре столкнулись два автомобиля Фото: скрин с видео

Один из водителей был пьян

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2 марта в Краснодаре на пересечении улиц Минской и Каляева произошла авария: столкнулись две иномарки.

О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

В Краснодаре столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля марки «Toyota". Он сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии.

В результате лобового столкновения пострадал водитель автомобиля Lexus. Его доставили в больницу травмами различной степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 1 марта Каневском районе произошла авария. Согласно предварительным данным, водитель иномарки превысил допустимую скорость, не справился с управлением и протаранил КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU