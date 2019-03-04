В Краснодаре столкнулись два автомобиля
2 марта в Краснодаре на пересечении улиц Минской и Каляева произошла авария: столкнулись две иномарки.
О дорожно-транспортном происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.
В Краснодаре столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя автомобиля марки «Toyota". Он сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии.
В результате лобового столкновения пострадал водитель автомобиля Lexus. Его доставили в больницу травмами различной степени тяжести.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в ночь на 1 марта Каневском районе произошла авария. Согласно предварительным данным, водитель иномарки превысил допустимую скорость, не справился с управлением и протаранил КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU