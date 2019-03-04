Под Анапой тепловоз перекрыл въезд в село
Днём 3 марта на железнодорожном переезде сломался тепловоз. Транспорт перегородил въезд и выезд в село Джигинку. Из-за этого на участке образовалась пробка из автомобилей, сообщает администрация сельского округа на своей странице в Инстаграм.
Под Анапой тепловоз перекрыл въезд в село.
На место происшествия прибыл новый тепловоз из Крымска. С его помощью состав оттащили с переезда.
В настоящее время движению транспорта на указанном участке ничего не мешает.
Напомним, что железнодорожный переезд под Анапой - на сегодняшний день единственный выезд из села Джигинка.
Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице потушили пожар в одном из частных домов, расположенных на улице Буденного. В ликвидации возгорания задействовали 20 спасателей и шесть единиц техники. В ЧП никто не пострадал и не погиб, сообщают в ГУ МЧС России по краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU