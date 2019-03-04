2019-03-04T07:54:14+03:00
Происшествия

Под Анапой тепловоз перекрыл въезд в село

Он сломался
Татьяна СМИРНОВА
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Под Анапой тепловоз перекрыл въезд в селоПод Анапой тепловоз перекрыл въезд в селоФото: скрин с видео
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Днём 3 марта на железнодорожном переезде сломался тепловоз. Транспорт перегородил въезд и выезд в село Джигинку. Из-за этого на участке образовалась пробка из автомобилей, сообщает администрация сельского округа на своей странице в Инстаграм.

Под Анапой тепловоз перекрыл въезд в село.

На место происшествия прибыл новый тепловоз из Крымска. С его помощью состав оттащили с переезда.

В настоящее время движению транспорта на указанном участке ничего не мешает.

Напомним, что железнодорожный переезд под Анапой - на сегодняшний день единственный выезд из села Джигинка.

Ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в краевой столице потушили пожар в одном из частных домов, расположенных на улице Буденного. В ликвидации возгорания задействовали 20 спасателей и шесть единиц техники. В ЧП никто не пострадал и не погиб, сообщают в ГУ МЧС России по краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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