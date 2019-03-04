В Новороссийске появилось новое граффити
В Новороссийске на улице Луначарского, 29 появилось новое граффити. Яркая картина украсила серый забор станции технического обслуживания.
Местные жители опубликовали фотографию обновлённого бетонного сооружения в социальных сетях. На кадрах виден красный гоночный автомобиль.
Жители города оценили идею.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске накануне Всероссийской акции "Бескозырка" на стене изобразили высадку десанта.
Новое граффити выполнили по мотивам известной картины Виктора Пузырькова "Черноморцы". Оно отличается от оригинала только оттенком. В работе Пузырькова присутствуют более темные и суровые оттенки. А на стене - много цвета морской волны.
Авторами граффити являются члены краснодарского творческого объединения "Stenaclab" Алексей Серебренников, Евгений Колпаков, Павел Бибишев и Светозар Фефелов.
ИСТОЧНИК KP.RU