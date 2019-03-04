2019-03-04T08:28:39+03:00
Общество

В Новороссийске появилось новое граффити

Спорткар украсил стену станции технического обслуживания
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: vk.com/nvrskanonimФото: vk.com/nvrskanonim
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В Новороссийске на улице Луначарского, 29 появилось новое граффити. Яркая картина украсила серый забор станции технического обслуживания.

Местные жители опубликовали фотографию обновлённого бетонного сооружения в социальных сетях. На кадрах виден красный гоночный автомобиль.

Жители города оценили идею.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске накануне Всероссийской акции "Бескозырка" на стене изобразили высадку десанта.

Новое граффити выполнили по мотивам известной картины Виктора Пузырькова "Черноморцы". Оно отличается от оригинала только оттенком. В работе Пузырькова присутствуют более темные и суровые оттенки. А на стене - много цвета морской волны.

Авторами граффити являются члены краснодарского творческого объединения "Stenaclab" Алексей Серебренников, Евгений Колпаков, Павел Бибишев и Светозар Фефелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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