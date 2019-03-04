2019-03-04T09:14:21+03:00
Происшествия

В центре Краснодара произошло массовое ДТП

Пострадало шесть автомобилей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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В ночь на 4 марта в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Октябрьской, неподалёку от торгового центра «Галерея» произошла массовая авария.

Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно несколько искорёженных автомобилей.

В центре Краснодара произошло массовое ДТП.

По предварительным данным, предполагаемым виновником аварии стал водитель Audi. Он врезался в BMW, после чего Audi столкнулась с ВАЗ-21011, на которую пришелся основной удар.

Отечественный автомобиль отбросило на Toyota и Ford. В дальнейшем Audi столкнулась с KIA.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал 32-летний водитель ВАЗа. Его с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу.

- Водитель Audi бросил свой автомобиль и скрылся с места аварии. В настоящее время правоохранители устанавливают его местонахождение. Но уже известно, кто является собственником иномарки - это житель Краснодара. В ближайшее время его опросят, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе УМВД по г. Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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