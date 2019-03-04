Мэр Краснодара рассказал об условиях строительства дорог в Музыкальном районе
Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал об условия строительства дорог в Музыкальном районе.
Чтобы начать работы за счёт средств из бюджета, нужно чтобы вся территория под дорогами находилась в муниципальной собственности.
В настоящее время 20% дорог являются общедолевой собственностью жителей многоквартирных домов. Еще около половины — несформированные участки, которые предстоит оформить в собственность города.
По поручению главы Краснодара МБУ «Горкадастрпроект» разработан проект планировки улично-дорожной сети микрорайона.
Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой, несформированным участкам присвоят кадастровые номера. Также их включат в муниципальную собственность. По частным территориям необходимо решение граждан.
Транспортный каркас охватит весь Музыкальный район - от Московской до Российской и от Солнечной до им. Петра Мельникова.
Чтобы строительство началось, владельцы долей и квартир каждого дома должны дать согласие на то, чтобы участок под дорогу вывели и передали в собственность города, также оформить необходимые документы. После этого мэрия сформирует каждую улицу как отдельный объект и включит его в государственные федеральные и региональные программы.
В скором времени администрация Прикубанского внутригородского и Калининского сельского округа встретится с гражданами, сообщает пресс-служба мэрии.
Евгений Первышов об условиях строительства дорог в Музыкальном микрорайоне.
ИСТОЧНИК KP.RU