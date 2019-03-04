Мэр Краснодара рассказал об условиях строительства дорог в Музыкальном районе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-04T09:58:11+03:00

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Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал об условия строительства дорог в Музыкальном районе.

Чтобы начать работы за счёт средств из бюджета, нужно чтобы вся территория под дорогами находилась в муниципальной собственности.

В настоящее время 20% дорог являются общедолевой собственностью жителей многоквартирных домов. Еще около половины — несформированные участки, которые предстоит оформить в собственность города.

По поручению главы Краснодара МБУ «Горкадастрпроект» разработан проект планировки улично-дорожной сети микрорайона.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой, несформированным участкам присвоят кадастровые номера. Также их включат в муниципальную собственность. По частным территориям необходимо решение граждан.

Транспортный каркас охватит весь Музыкальный район - от Московской до Российской и от Солнечной до им. Петра Мельникова.

Чтобы строительство началось, владельцы долей и квартир каждого дома должны дать согласие на то, чтобы участок под дорогу вывели и передали в собственность города, также оформить необходимые документы. После этого мэрия сформирует каждую улицу как отдельный объект и включит его в государственные федеральные и региональные программы.

В скором времени администрация Прикубанского внутригородского и Калининского сельского округа встретится с гражданами, сообщает пресс-служба мэрии.

Евгений Первышов об условиях строительства дорог в Музыкальном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU