2019-03-04T10:17:03+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобрений

Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобренийВ Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобренийФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли со склада 6 тонн удобрений.

- В дежурную часть полиции обратился местный житель. Он сообщил что со склада, расположенного во дворе его дома, украли 6 тонн удобрений. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Во время проверки правоохранители установили, что к краже причастны местные жители, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На трассе Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная остановили автомобиль, в котором ехали двое подозреваемых в возрасте 34 и 38 лет. В дальнейшем они задержали ещё двух их сообщников в возрасте 28 и 45 лет и обнаружили на месте их жительства два мешка похищенных удобрений.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. Злоумышлением признались в совершении преступления, пояснив, что всего украли более 3 тонн аммиачной селитры и около 3 тонн удобрения нитроаммофоски, вывезли в Адыгею и там продали, а деньги потратили на личные нужды.

По данному факту в отношении четырёх мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Злоумышленники в настоящее время находятся под стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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