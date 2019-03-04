В Сочи руководителя строительной организации подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде
В Сочи в отношении директора строительной организации возбудили уголовное дело.
По версии следствия, в период с октября 2016 по январь 2018 года 32-летний подозреваемый не выплачивал в полной мере заработную плату 35-летнему начальнику отдела материально-технического обеспечения, направляя деньги на иные нужны предприятия. Сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.
Помимо этого, мужчина в рамках гражданского судопроизводства предоставил в суд сфальсифицированные доказательства, подтверждающие получение его подчиненным заработной платы.
- Правоохранители провели обыски и изъяли документацию организации. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимаются меры к установлению имущества подозреваемого. Расследование продолжается, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU