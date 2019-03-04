2019-03-04T15:01:11+03:00
Происшествия

На Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментов

Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментовНа Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Северском районе Кубани двое неизвестных украли два трактора и инструменты.

- В дежурную часть полиции обратился владелец местного тепличного комплекса. Мужчина сообщил, что с территории предприятия пропали два трактора и инструмент для орошения и полива растений. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они провели проверку и обнаружили следы от протекторов трактора и автомобиля. В дальнейшем полицейские установили машину, с помощью которой подозреваемые вывезли второй трактор, и личность ее владельца.

Во время досмотра домовладений 25-летнего подозреваемого они обнаружили один из украденных тракторов и инструменты.

В отделе полиции злоумышленник признался в совершении преступления, пояснив, что совершил кражу вместе с 23-летним знакомым. Молодого человека тоже задержали.

Сельхозтехнику правоохранители изъяли и вернули законному владельцу. Один из тракторов подозреваемые разобрали и сдали на металлолом.

По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до шести лет. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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