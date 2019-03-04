СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-04T11:16:34+03:00

Полицеские нашли мужчину, который потерялся во время поездки из Краснодара в Абинск Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Он вышел не на той остановке и заблудился

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На Кубани полицейские нашли мужчину, который потерялся во время поездки из Краснодара в Абинск.

- В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж выехал на автобусе из Краснодара в Абинск, но домой вовремя не вернулся и перестал выходить на связь, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Правоохранители составили ориентировку на розыск мужчины и передали ее дежурному наряду. В результате гражданина нашли. Мужчина рассказал, что в тёмное время суток он перепутал остановку и заблудился, на связь не выходил из-за того, что в телефоне сел аккумулятор.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Сочи туристы с двумя детьми в возрасте двух и пяти лет заблудились в Агурском ущелье. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU