2019-03-04T14:59:07+03:00
Происшествия

В Белореченске инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом

Его отстранили от работы, решается вопрос об увольнении его из органов по отрицательным мотивам
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: vk.com/dtp_chp_belorechenskФото: vk.com/dtp_chp_belorechensk
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3 марта в Белореченске на перекрестке улиц Гоголя и Луначарского произошла авария: инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

- В время проверки правоохранители установили, что за рулем автомобиля сидел инспектор ДПС отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД Отдела МВД РФ по Белореченскому району. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту в ОМВД России по Белореченскому району назначили служебную проверку. Сотрудника правоохранительных органов, находившегося за рулем автомобиля марки Infiniti G25, отстранили от работы. В настоящее время решается вопрос о его увольнении из органов по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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