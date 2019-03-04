2019-03-04T11:40:17+03:00
Недвижимость

В Ставрополе открылся детский сад-ясли на 300 мест

«Семицветик» стал самым большим детским садом в городе
Иван ЕГОРОВ
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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В рекордно короткие сроки, 8,5 месяцев, детский сад в Ставрополе возвела группа компаний «ЮгСтройИнвест». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест, половина из них оснащены для комфортного и безопасного пребывания малышей до трех лет.

С праздником детей, родителей и воспитателей поздравили Министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Отдельные слова благодарности Министр адресовал губернатору Ставропольского края и генеральному директору «ЮгСтройИнвест».

В детском саду работают 16 групп, половина из которых - ясельные. Каждая группа рассчитана на 18-20 детей. Групповые комнаты, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и пищеблок - все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Дети и воспитатели подготовили для гостей праздничный концерт. Символический ключ от детского сада ребятам передал генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Затем все отправились на экскурсию по детскому саду. В старших группах дети подарили гостям обереги, сделанные своими руками. После этого осмотрели физкультурный зал и ясельные группы. Гости особенно оценили оснащение - кроватки с защитным бортиком, столики-трансформеры, пеленальные столики, развивающий манеж. Такого нет ни в одном дошкольном учреждении Ставрополя. В дальнейшем застройщик будет шефствовать над детским садом, оказывать всестороннюю помощь.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест». Компания – один из самых социально-ответственных застройщиков России. За 15 лет работы «ЮгСтройИнвест» сдал более 3 млн кв. м. жилья, 2 школы и 9 детских садов. А 1 сентября в еще двух школах, которые строит компания, прозвенит первый звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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