2019-03-04T11:59:04+03:00
Общество

В 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей

Об этом сообщает министерство здравоохранения Кубани
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детейВ 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В прошлом году травматологи больницы скорой медицинской помощи Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей.

- Отделение работает круглые сутки и принимает пациентов до 17 лет. Педиатр, травматолог, хирург, ЛОР и невролог каждый день оказывают помощь около 120 нуждающимся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В настоящее время учреждении работает рентген- и гипсовый кабинеты, также малая операционная. Не так давно отделение отремонтировали, полностью переоборудовали рабочие места персонала и установили технику для ведения электронных истерий болезни.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Ставрополе открыли детский сад-ясли на 300 мест. "Семицветик" является самым большим дошкольным учреждением в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя матери
На Кубани 59-летний мужчина погиб под колесами отечественной легковушки
Житель Краснодара выиграл в лотерею более 5 миллионов рублей
В Краснодаре пройдет весенний фестиваль
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин
Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитации
В Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентов
В Анапе произошёл пожар в частной бане
В Анапе задержали серийного квартирного вора из Сургута
Житель Краснодара ограбил двух геев в лесу
В Ставрополе открылся детский сад-ясли на 300 мест
В Белореченске инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом
Полицеские нашли мужчину, который потерялся во время поездки из Краснодара в Абинск
На Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментов
В Сочи руководителя строительной организации подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде
В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобрений
Мэр Краснодара рассказал об условиях строительства дорог в Музыкальном районе