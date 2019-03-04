В 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-04T11:59:04+03:00

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В прошлом году травматологи больницы скорой медицинской помощи Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей.

- Отделение работает круглые сутки и принимает пациентов до 17 лет. Педиатр, травматолог, хирург, ЛОР и невролог каждый день оказывают помощь около 120 нуждающимся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В настоящее время учреждении работает рентген- и гипсовый кабинеты, также малая операционная. Не так давно отделение отремонтировали, полностью переоборудовали рабочие места персонала и установили технику для ведения электронных истерий болезни.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Ставрополе открыли детский сад-ясли на 300 мест. "Семицветик" является самым большим дошкольным учреждением в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU