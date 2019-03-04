2019-03-04T14:58:00+03:00
Происшествия

Житель Краснодара ограбил двух геев в лесу

Так мужчина «наказал» молодых людей
Татьяна СМИРНОВА
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Житель Краснодара ограбил двух геев в лесуЖитель Краснодара ограбил двух геев в лесуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Краснодара проезжал мимо леса и застал в интимной ситуации двух геев. Происходящее возмутило мужчину, и он решил «наказать» молодых людей.

Как сообщают правоохранители, злоумышленник представился сотрудником полиции и попросил парней подойти на обочину проезжей части. В дальнейшем он убедил молодых людей, что ищет наркоторговцев, и попросил их показать ему свои мобильные телефоны, ввести пароли доступа и разблокировать их.

Один из молодых людей не захотел выполнять требование. Тогда злоумышленник достал нож и стал угрожать им. Таким образом, он отобрал у молодых людей телефоны и уехал.

Пострадавшие обратились в полицию. В отношении краснодарца возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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