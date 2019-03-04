В Анапе задержали серийного квартирного вора из Сургута
В Анапе задержали серийного квартирного вора.
- В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах в станице Анапской, посёлке Супсех и микрорайоне Алексеевском. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России.
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Они осмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Сургута.
Правоохранители установили, что мужчина причастен к восьми квартирным кражам на территории курорта. Злоумышленник проникал в домовладениям через окна, забирал ювелирные украшения и технику, а потом продавал их за пределами Краснодарского края.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ведётся следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU