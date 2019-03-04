2019-03-04T14:56:11+03:00
Происшествия

В Анапе задержали серийного квартирного вора из Сургута

Сумма ущерба превысила 1 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
В Анапе задержали серийного квартирного вора из СургутаВ Анапе задержали серийного квартирного вора из СургутаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Анапе задержали серийного квартирного вора.

- В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах в станице Анапской, посёлке Супсех и микрорайоне Алексеевском. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Они осмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Сургута.

Правоохранители установили, что мужчина причастен к восьми квартирным кражам на территории курорта. Злоумышленник проникал в домовладениям через окна, забирал ювелирные украшения и технику, а потом продавал их за пределами Краснодарского края.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя матери
На Кубани 59-летний мужчина погиб под колесами отечественной легковушки
Житель Краснодара выиграл в лотерею более 5 миллионов рублей
В Краснодаре пройдет весенний фестиваль
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин
Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитации
В Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентов
В Анапе произошёл пожар в частной бане
Житель Краснодара ограбил двух геев в лесу
В 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей
В Ставрополе открылся детский сад-ясли на 300 мест
В Белореченске инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом
Полицеские нашли мужчину, который потерялся во время поездки из Краснодара в Абинск
На Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментов
В Сочи руководителя строительной организации подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде
В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобрений
Мэр Краснодара рассказал об условиях строительства дорог в Музыкальном районе