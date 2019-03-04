СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-04T14:56:11+03:00

В Анапе задержали серийного квартирного вора из Сургута Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Анапе задержали серийного квартирного вора.

- В дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о кражах в станице Анапской, посёлке Супсех и микрорайоне Алексеевском. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Они осмотрели записи с камер видеонаблюдения, а также опросили возможных очевидцев произошедшего. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Сургута.

Правоохранители установили, что мужчина причастен к восьми квартирным кражам на территории курорта. Злоумышленник проникал в домовладениям через окна, забирал ювелирные украшения и технику, а потом продавал их за пределами Краснодарского края.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ведётся следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU