В Анапе произошёл пожар в частной бане

СЕГОДНЯ 12:52 2019-03-04T12:57:48+03:00

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2 марта около пяти часов вечера на хуторе Песчаном на улице Покровской в частной бане произошёл пожар.

Под Анапой сгорела баня.

Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Они предотвратили распространение огня на соседние частные дома. Пожар удалось ликвидировать спустя полчаса после его возникновения.

По предварительным данным, причиной возгорания бани послужил перегрев печи.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 2 марта в Краснодаре на улице Будённого в частном доме произошёл пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 20 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших в чрезвычайном происшествии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU