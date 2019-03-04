2019-03-04T14:14:41+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентов

По материалам проверки, проведенной прокуратурой, в отношении врача возбуждено два уголовных дела
Александра ПОДУШКО
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В Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентовВ Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентовФото: Александр ГЛУЗ
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Следствие установило, что в июле прошлого года в больнице на стационарном лечении находился 44-летний пациент, у которого было заболевание желудочно-кишечного тракта.

- По версии правоохранителей, 49-летний врач поздно диагностировал у пациента язвенную болезнь желудка, осложненную кровотечением. Хирург не назначил больному проведение операции. В результате мужчина умер, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В мае 2018 года этот же доктор не провел полноценную хирургическую санацию гнойнонекротического очага 64-летнему пациенту. Это привело к развитию перитонита и сепсиса. Мужчина умер.

- В отношении врача-хирурга возбуждено 2 уголовных дела, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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