Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитации
Рособрнадзор отказал Кубанскому социально-экономическому институту (КСЭИ) в аккредитации по одной из специальностей. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выложила этот приказ 27 февраля.
Согласно этому документу КСЭИ отказали в государственной аккредитации по специальности «Техногенная безопасность и природообустройство».
Вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом у него теперь нет возможности предоставлять дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
Напомним, два года назад Рособрнадзор уже забирал аккредитацию у КСЭИ по четырем специальностям.
Учредитель Кубанского социально-экономического института обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения.
ТАКЖЕ
Кубанский социально-экономический институт лишили госаккредитации
Рособрнадзор по результатам проверок частично лишил государственной аккредитации Кубанский социально-экономический институт. В частности, специальности «Экономика и управление», «СМИ и информационно-библиотечное дело», «Сервис и туризм» и «Техносферная безопасность и природообустройство». (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU