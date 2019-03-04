2019-03-04T13:34:14+03:00
Общество

Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитации

27 февраля федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала приказ
Александра ПОДУШКО
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Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитацииКубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитацииФото: Архив "КП"
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Рособрнадзор отказал Кубанскому социально-экономическому институту (КСЭИ) в аккредитации по одной из специальностей. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выложила этот приказ 27 февраля.

Согласно этому документу КСЭИ отказали в государственной аккредитации по специальности «Техногенная безопасность и природообустройство».

Вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом у него теперь нет возможности предоставлять дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Напомним, два года назад Рособрнадзор уже забирал аккредитацию у КСЭИ по четырем специальностям.

Учредитель Кубанского социально-экономического института обязан перевести студентов с их согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям с сохранением всех условий обучения.

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Рособрнадзор по результатам проверок частично лишил государственной аккредитации Кубанский социально-экономический институт. В частности, специальности «Экономика и управление», «СМИ и информационно-библиотечное дело», «Сервис и туризм» и «Техносферная безопасность и природообустройство». (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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