2019-03-04T14:02:51+03:00
Общество

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин

Власти города рекомендуют гостям и жителям курорта воздержаться от выхода в горы
Александра ПОДУШКО
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В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавинВ Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавинФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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- Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за опасности схода снежных лавин, - об этом «КП» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

С 4 марта по 7 марта в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, в горах города-курорта выше 500 метров сохраняется слабая лавинная опасность.

Спасатели просят жителей и гостей Сочи быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выхода в горы.

В случае экстренных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру «112».

Напомним, до четверга в крае еще будут идти дожди, а вот 8-9 марта осадков не ожидается. Даже, наоборот, потеплеет. Температура поднимется от +14 до +17 градусов. А вот 10 марта снова пройдут дожди, но на температуру это сильно не повлияет – ночью +8, а днем + 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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