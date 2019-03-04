2019-03-04T14:51:28+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет весенний фестиваль

Гостей и жителей города ждут с 7 по 9 марта в историческом парке «Россия – Моя история»
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пройдет весенний фестивальВ Краснодаре пройдет весенний фестивальФото: Олег ЗОЛОТО
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В Краснодаре пройдет весенний фестиваль. Мероприятия состоятся с 7 по 9 марта в историческом парке «Россия – Моя история».

7 марта мастер декоративно-прикладного искусства Кубани Алла Сухомлинова будет проводить занятия для самых юных. Дети смогут сделать «Подарок маме своими руками», им покажут как из ткани и ниток самостоятельно изготовить куклу-оберег. Вход свободный.

- 7, 8 и 9 марта гостей ждут на выставку «Женщины-правительницы». Экскурсоводы парка расскажут о самых влиятельных властительницах России разных времен. Вход платный, - сообщили в пресс-службе пресс-служба министерства культуры Кубани.

В историческом парке 8 марта в 11:00 откроется художественная экспозиция «Женщина. Весна. Мода». Выставка посвящена истории костюма, ее подготовили кубанские студенты. Посмотреть на их работы можно бесплатно.

В 15:00 пройдет показ модной женской одежды разных времен «Лента времени». В 17:00 можно посмотреть советский фильм 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная».

9 марта в 11:00 откроют интерактивный детский уголок по рисованию. Он будет работать до 18:00. В 14:00 юных посетителей в историческом парке «Россия – Моя история» ждет увлекательная интерактивная игра «Масленица». Детишки могут поучаствовать в этом мероприятии бесплатно. Поклонников советского кино ждут в 17:00 на просмотр комедии «Дамы приглашают кавалеров», 1980 года.

Исторический парк «Россия-Моя история» находится в районе выставочного комплекса «Экспоград ЮГ» на улице Конгрессная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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