СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-04T14:37:28+03:00

Житель Краснодара выиграл в лотерею более 5 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

А свой билет он купил всего за 25 рублей

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Очередному жителю Краснодара снова по-крупному повезло в лотерее. 3 марта счастливчик выиграл 5 052 365 рублей.

- Судьбоносный билет обошелся победителю всего в 25 рублей. Счастливая комбинация, сделавшая краснодарца состоятельным человеком: 17, 07, 92 и 10. По правилам лотереи первое поле билета соответствует дню, второе - месяцу, третье - году, четвертое - знаку зодиака. Победитель выбрал дату 17 июля 1992 года и знак зодиака – козерог, - сообщают организаторы лотереи.

Новоиспеченный миллионер еще не пришел за выигрышем.

Житель Краснодара оказался пятым лотерейным миллионером на Кубани с начала 2019 года. 13 участников в Южном федеральном округе за этот период стали обладателями сумм свыше миллиона рублей. Это указано в статистике государственных лотерей.

Рекордсменом до сих пор является житель Сочи, который выиграл в лотерею 364 685 787 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU