В Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя матери

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-04T15:15:27+03:00

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29-летний мужчина вместе с матерью и ее 32-летним сожителем приехали на заработки из Ставропольского края. Они временно проживали в Геленджике в одной из частных гостиниц на улице Ленина.

- По версии следствия, вечером 2 марта мужчины сидели в одной из комнат гостевого дома и распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Сожитель оскорблял мать мужчины и его самого. Фигурант не выдержал, взял нож и один раз ударил им в грудную клетку обидчику, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Соседи услышали крики потерпевшего, вызвали сотрудников полиции и врачей. Медики констатировали смерть сожителя. Он умер от колото-резаного ранения грудной клетки.

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 32-летнего сожителя матери (ч.1 ст.105 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU