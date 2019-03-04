2019-03-04T15:15:27+03:00
Происшествия

В Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя матери

Он находится под стражей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя материВ Геленджике 29-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя материФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

29-летний мужчина вместе с матерью и ее 32-летним сожителем приехали на заработки из Ставропольского края. Они временно проживали в Геленджике в одной из частных гостиниц на улице Ленина.

- По версии следствия, вечером 2 марта мужчины сидели в одной из комнат гостевого дома и распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Сожитель оскорблял мать мужчины и его самого. Фигурант не выдержал, взял нож и один раз ударил им в грудную клетку обидчику, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Соседи услышали крики потерпевшего, вызвали сотрудников полиции и врачей. Медики констатировали смерть сожителя. Он умер от колото-резаного ранения грудной клетки.

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 32-летнего сожителя матери (ч.1 ст.105 УК РФ). Подозреваемый находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани 59-летний мужчина погиб под колесами отечественной легковушки
Житель Краснодара выиграл в лотерею более 5 миллионов рублей
В Краснодаре пройдет весенний фестиваль
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин
Кубанскому социально-экономическому институту отказали в аккредитации
В Новокубанском районе хирурга обвиняют в смерти пациентов
В Анапе произошёл пожар в частной бане
В Анапе задержали серийного квартирного вора из Сургута
Житель Краснодара ограбил двух геев в лесу
В 2018 году травматологи БСМП Краснодара оказали помощь 44 тыс. детей
В Ставрополе открылся детский сад-ясли на 300 мест
В Белореченске инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом
Полицеские нашли мужчину, который потерялся во время поездки из Краснодара в Абинск
На Кубани задержали подозреваемых в краже двух тракторов и инструментов
В Сочи руководителя строительной организации подозревают в невыплате зарплаты подчиненному и фальсификации доказательств в суде
В Усть-Лабинском районе четверо мужчин украли 6 тонн удобрений
Мэр Краснодара рассказал об условиях строительства дорог в Музыкальном районе