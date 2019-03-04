Выбрали нового президента Адвокатской палаты Краснодарского края

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-04T16:14:40+03:00

Им стал Андрей Чехов

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На заседании совета Адвокатской палаты Краснодарского края выбрали нового президента. Им стал Андрей Чехов.

- Ранее юрист занимал должность вице-президента Адвокатской палаты, а до этого более четырех лет возглавлял Краснодарскую краевую коллегию адвокатов, - сообщили на официальном сайте АПКК.

Информации про Андрея Чехова в Интернете не так много.

До этого палатой региона многие годы руководил Владимир Чехов-старший. Он закончил юридический факультет Кубанского государственного университета, после работал начальником отдела кадров завода Ремтопдеталь, судебным исполнителем, также работал народным судьей Советского районного суда Краснодара.

Как сообщается на официальном сайте палаты, с 1983 года он является адвокатом. Сейчас Владимир Чехов стал вице-президентом АПКК.

ИСТОЧНИК KP.RU