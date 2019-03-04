«Ростелеком» организовал видеоконференцсвязь для библиотек Юга России

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-04T16:10:44+03:00

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«Ростелеком» предоставил видеоконференцсвязь библиотекам Юга России для интеллектуального проекта «IQ выше среднего». Онлайн-трансляция мероприятия велась из студии Краснодарского филиала компании и собрала порядка 200 слушателей из 10 городов ЮФО и СКФО.

Участниками видеоконференции стали старшеклассники, студенты и сотрудники районных, краевых, республиканских и областных библиотек. Спикером выступил Дмитрий Антониади, директор института нефти, газа и энергетики, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ, академик Российской академии естественных наук. Тема его лекции «Нефтяной мир: мифы и реальность», несмотря на свою академичность, вызвала у участников встречи большой интерес. Особенно активны были юноши и девушки, которые решили в недалеком будущем выбрать для себя профессию нефтяника.

Проект «IQ выше среднего» стартовал весной прошлого года и охватил такие города Кубани и Адыгеи, как Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Тимашевск, Тихорецк и Майкоп. В этом году, благодаря возможностям «Ростелекома», география проекта расширилась: к числу онлайн-слушателей присоединились читатели и представители библиотек Астрахани, Волгограда и Нальчика. Инициатор проекта – Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы, «Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером. В течение года организаторы проведут цикл научно-популярных лекций с известными учеными и деятелями культуры. В региональных студиях компании будут встречаться старшеклассники и студенты, а также сотрудники библиотек, чтобы послушать лекции, пообщаться со спикерами и друг с другом по видеосвязи.

Алексей Панасюк, заведующий отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Астраханской библиотеки для молодежи имени Б. Шаховского: «Несмотря на расстояние и разницу во времени, мы получили возможность послушать лекцию известного эксперта и задать ему вопросы. Нам очень понравился подобный формат. Большое спасибо организаторам за возможность общения с коллегами из других городов без необходимости выезда за пределы Астрахани».

Светлана Назарова, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами: «Я рада, что с помощью наших технологий удалось увеличить число слушателей лекции. Совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой мы реализовали немало проектов, ключевую роль в которых играла возможность онлайн общения участников».

Формат видеоконференции эффективен не только для реализации образовательных проектов, но и для решения бизнес-задач. Высокое качество звука и изображения, возможность обмениваться текстовыми или мультимедийными файлами, экономия затрат на командировки – эти и другие преимущества делают видеоконференцию полноценным аналогом прямой деловой встречи. А еще с помощью этой услуги можно организовать обучение удаленных сотрудников и партнеров в виртуальной аудитории, где все участники могут видеть преподавателя и друг друга.

Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеоконференция» и других цифровых решениях для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» krasnodar.rt.ru в соответствующем разделе и по тел. 8 800 200 3000.

ИСТОЧНИК KP.RU