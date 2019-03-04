ФК «Локомотив» проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-04T16:40:15+03:00

Он состоится с 20 по 25 марта

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- Московский ФК «Локомотив», во время перерыва в чемпионате России на матчи национальной сборной, проведет тренировки в Сочи. Они состоятся с 20 по 25 марта, - рассказали в пресс-службе железнодорожников.

В турнирной таблице чемпионата России клуб занимает пятое место, набрав 29 очков после 18 матчей. «Локомотив» в следующем туре 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи».

Напомним, в Сочи на стадионе «Фишт» прошел матч Российской Премьер-Лиги между красноярским «Енисеем» и «Ростовом. Встреча завершилась со счетом 1:1. Матч был перенесен из Красноярска из-за Зимней Универсиады.

На трибунах олимпийской арены собрались 5116 зрителей. После этой ничьей «Енисей» остался на последней строчке турнирной таблицы, а «Ростов» занимает седьмое место.

ИСТОЧНИК KP.RU