В Краснодаре 11 участков вокруг Карасунских водоемов вернули в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-04T17:00:13+03:00

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11 участков вокруг Карасунских водоемов вернули в муниципальную собственность Краснодара. Эта работа ведется по поручению главы Краснодара Евгения Первышова.

- Участки по всей кубанской столице последовательно возвращаются городу и жителям, причем - не для застройки, а именно для благоустройства территорий, - прокомментировал Евгений Первышов.

- 15 участков - в Центральном и Карасунском округах долгое время не использовались и не благоустраивались. Сейчас договоры аренды расторгнуты по 11 таким территориям. Их общая площадь 8,3 тысяч квадратных метров. Работа по оставшимся участкам продолжается в судебном порядке, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, глава Краснодара Евгений Первышов рассказал об условия строительства дорог в Музыкальном районе. В настоящее время 20 процентов дорог являются общедолевой собственностью жителей многоквартирных домов. Еще около половины - несформированные участки, которые предстоит оформить в собственность города.

ИСТОЧНИК KP.RU