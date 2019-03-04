На Кубани в этом году по программе капремонта приведут в порядок 805 домов

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-04T17:24:38+03:00

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На Кубани за счет средств Фонда капитального ремонта обновили 1645 многоквартирных домов. Всего в программу до 2043 года включены более 18,4 тысяч многоэтажек. Только в этом году планируют отремонтировать 805 объектов.

- Фонд капитального ремонта был создан в регионе в 2014 году. Из семи миллиардов рублей, которые были собраны туда, уже потрачено 2,1 миллиарда рублей. Работы ведутся еще почти на 2 миллиарда, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На совещании обсудили и то, что выросла собираемость взносов за капремонт. Регулярно более 80 процентов кубанцев оплачивают квитанции.

– Но главным стимулом для жителей края должна быть не угроза судебного разбирательства, а перспектива скорого ремонта. Если они увидят, что у соседей дом приведен в порядок, то тоже начнут платить, – сказал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU